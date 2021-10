Il debito è sostenibile solo con le riforme. Brunetta ci spiega la linea Draghi

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Una tempesta in un bicchier d’acqua. Per davvero oppure no, uno dei partner del governo, la Lega, diserta il Consiglio dei ministri sul disegno di legge delega fiscale perché non ci sarebbe stato il tempo utile per studiare gli articoli della riforma del fisco. Una polemica che crea qualche fibrillazione politica, ma che certo non mette in discussione i tempi delledel governo. Riduzione delle variazioni eccessive (salti) tra le varie aliquote Irpef, semplificazione dell’Ires, razionalizzazione dell’Iva al fine di ridurre l’evasione, riordino della giungla normativa e modernizzazione del catasto. Chiaro, ancora una volta, il messaggio del presidente: la riforma “non intende aumentare, ma diminuire il gettito complessivo”. Una riforma fiscale a favore di cittadini e imprese, dunque. Una riforma per una crescita ...

A5359201 : RT @renatobrunetta: ??Il debito è sostenibile solo con le riforme Spesa “buona” e taglio delle tasse, revisione del fisco che ci renda più… - pierovecchiato : RT @ilfoglio_it: Il debito è sostenibile solo con le riforme: spesa “buona”, taglio delle tasse e revisione del fisco che ci renda più euro… - ilfoglio_it : Il debito è sostenibile solo con le riforme: spesa “buona”, taglio delle tasse e revisione del fisco che ci renda p… - panuccimar : RT @renatobrunetta: ??Il debito è sostenibile solo con le riforme Spesa “buona” e taglio delle tasse, revisione del fisco che ci renda più… - cislFPbasilicat : RT @renatobrunetta: ??Il debito è sostenibile solo con le riforme Spesa “buona” e taglio delle tasse, revisione del fisco che ci renda più… -

Ultime Notizie dalla rete : debito sostenibile

Il Foglio

Spesa 'buona' e taglio delle tasse, revisione del fisco che ci renda più europei. Ovvero le misure per la crescita e la crescita per cambiare l'Italia. Ci scrive il ministro per la Pubblica ...... ossia l'agenzia per lo sviluppoche controlla gli incentivi per l'efficienza ...solo una proroga fino al 2023 che rappresenterà un impegno importate vista l'incidenza sui conti e sulSpesa “buona” e taglio delle tasse, revisione del fisco che ci renda più europei. Ovvero le misure per la crescita e la crescita per cambiare l’Italia. Ci scrive il ministro per la Pubblica amministra ...ROMA - "Spesa “buona” e taglio delle tasse, revisione del fisco che ci renda più europei. Ovvero le riforme per la crescita e la crescita per cambiare ...