Gf Vip | Sophie parla del suo rapporto con la chirurgia | “Mi stavo deformando | poi ho detto stop”

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Nella casa del Grande Fratello Vip 2021,Codegoni si è confidata con Andrea Casalino ed hato del suo intricatocon laestetica. La bella, diventata famosa attraverso Uomini e Donne, si era fatta notare anche per le sue labbra rifatte, attirandosi le critiche non solo degli utenti che la seguono sui L'articolo

Advertising

infoitcultura : GF Vip, Lulù Selassié ancora gelosa di Sophie Codegoni: “Così muoio” - zazoomblog : Gf Vip 6 Sophie Codegoni stanca dell’atteggiamento provocatorio di Soleil Sorge: “Se sta rosicando perché…” -… - blogtivvu : Sophie Codegoni sparla Soleil Sorge al GF Vip: “Sta rosicando, si mangia i gomiti…” – VIDEO - IsaeChia : #GfVip 6, Sophie Codegoni stanca dell’atteggiamento provocatorio di Soleil Sorge: “Se sta rosicando perché…” La vi… - dayanisupremacy : @Smile_Isa7 Secondo me sì perché dà troppo fastidio ad alcuni VIP che soffrono di manie di protagonismo (tipo Cipri… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Sophie

Soleil Sorge eCodegoni ai ferri corti? Tensione al Grande Fratellotra Soleil e. Nella serata di ieri, l' ex tronista di Uomini e Donne si è riunita in camera con Clarissa, Ainett ...Nella Casa del ' Grande Fratello', Manuel Bortuzzo sta perdendo la pazienza con Lulù Selassié e i vari chiarimenti tra i due non ... Dopo aver invitatoCodegoni a stare alla larga dal 'suo' ...Il bacio tra Nicola e Miriana non è passato inosservato, e Katia Ricciarelli si è espressa duramente a riguardo.Nella casa del Grande Fratello Vip 2021, Sophie Codegoni si è confidata con Andrea Casalino ed ha parlato del suo intricato rapporto con la chirurgia Nella casa del Grande Fratello Vip 2021, Sophie Co ...