“Finisce qui”. Dopo le voci arriva la conferma: amore al capolinea tra la coppia vip (Di lunedì 11 ottobre 2021) Purtroppo la relazione sentimentale sembra essere definitivamente finita. E stavolta per sempre. Hanno avuto dei momenti no in passato, infatti si erano lasciati prima di ritornare nuovamente insieme. Le incomprensioni però pare proprio che non siano state risolte del tutto e ‘WhoopSee’ è riuscito a sapere in anteprima la notizia. Che inevitabilmente ha deluso i fan della coppia vip, molto seguita e apprezzata per le loro doti e per l’immensa simpatia. Ma l’amore è ormai tramontato forse per sempre. La giovane aveva commentato così la reunion amorosa, Dopo un periodo complicatissimo che era culminato con il primo addio: “Lui mi scriveva. Io comunque avevo un’altra cosa prima. A febbraio ero super single, stavo da sola. Tra me e Diego effettivamente c’è sempre stato un po’ quel pensiero. In certi momenti non si poteva proprio, non ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 11 ottobre 2021) Purtroppo la relazione sentimentale sembra essere definitivamente finita. E stavolta per sempre. Hanno avuto dei momenti no in passato, infatti si erano lasciati prima di ritornare nuovamente insieme. Le incomprensioni però pare proprio che non siano state risolte del tutto e ‘WhoopSee’ è riuscito a sapere in anteprima la notizia. Che inevitabilmente ha deluso i fan dellavip, molto seguita e apprezzata per le loro doti e per l’immensa simpatia. Ma l’è ormai tramontato forse per sempre. La giovane aveva commentato così la reunion amorosa,un periodo complicatissimo che era culminato con il primo addio: “Lui mi scriveva. Io comunque avevo un’altra cosa prima. A febbraio ero super single, stavo da sola. Tra me e Diego effettivamente c’è sempre stato un po’ quel pensiero. In certi momenti non si poteva proprio, non ...

