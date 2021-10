Eitan | finite le udienze per decidere se il bambino deve tornare in Italia Quando deciderà il giudice

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Si sono concluse in Israele leperle sorti del piccoloBiran, unico sopravvissuto della strage della funivia del Mottarone.dall’11 settembre scorso si trova in Israele, non molto lontano da Tel Aviv, dopo che il nonno materno Shmuel Peleg lo ha sottratto alla custodia della zia paterna (e tutrice legale per volontà del tribunale di Pavia). Da un mese le due famiglie sono in guerra per la custodia del, la zia paterna Aya Biran, tramite i suoi legali ha chiesto l’attivazione della convenzione dell’Aja per la sottrazione di minori. Shmuel Peleg risulta indagato dalla procura di Pavia per sequestro di persona aggravato per il rapimento del. Nelle scorse ore la nonna materna del, ex moglie di Shmuel Peleg, Etty ...