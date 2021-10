E’ morto Elio Pandolfi | aveva 95 anni

(Di lunedì 11 ottobre 2021), attore tra i più prolifici e longevi dello spettacolo italiano, èstanotte a Roma, la città in cui era nato nel 1926.95. Diplomatosi all’Accademia nazionale d’arte drammatica di Roma,iniziò la sua carriera alla fine degliQuaranta, approdando prima in varietà radiofonici (scritti dai più grandi autori della rivista, da Garinei e Giovni a Dino Verde) e poi entrando nella compagnia di Orazio Costa al Piccolo Teatro di Roma. Scelto da Luchino Visconti per interpretare il ruolo del cantante castrato nell’allestimento L’impresario delle Smirne, negliCinquanta ha recitato insieme a Wanda Osiris, Carlo Dapporto, Lauretta Masiero, Febo Conti, Nino Manfredi, Carlo Giuffrè, Antonella ...

Approdò quindi in radio nel 1949, mentre dalla fine degli anni quaranta prese parte ad alcune trasmissioni di rivista, come 'La Bisarca' di Garinei ... È morto questa notte nella sua casa romana l'attore Elio Pandolfi. Aveva 95 anni. Lo apprende l'Ansa da fonti della famiglia. Nato a Roma il 17 Giugno 1926, ha svolto una intensa e varia attività nel ... E' morto l'Attore, doppiatore, cantante, Elio Pandolfi. Romano, nasce il 17 giugno del 1926, si diploma all'Accademia nazionale d'arte drammatica di Roma, e nel 1948 debutta a Venezia nel 1948 come mi ...