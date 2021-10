Cultura è futuro | dal 14 al 16 ottobre la XVI edizione di Ravello Lab Andria | Un incubatore di idee per lo sviluppo

(Di lunedì 11 ottobre 2021) “” è il titolo della XVIdiLab – Colloqui Internazionali, il forum europeo supromosso da Federculture, dal Centro Universitario Europeo per i Benili e da quest’anno da Formez PA rappresenta un punto avanzato di elaborazione e di proposta per la costruzione di politiche diterritoriale dirette alla valorizzazione del patrimoniole e al sostegno alle industrie creative. La pandemia ha scosso profondamente l’intero pianeta ed è perciò improcrastinabile la necessità di dotarsi di nuovi strumenti per accelerare il processo di ripresa. Le risorse del PNRR destinate alla, che si aggiungono ai fondi europei, sono una buona notizia a ...

Advertising

matteorenzi : Camminando le strade di #Matera, un magnifico buongiorno. Sono orgoglioso dell’operazione Capitale europea della cu… - PATRIZIA953 : RT @matteorenzi: Camminando le strade di #Matera, un magnifico buongiorno. Sono orgoglioso dell’operazione Capitale europea della cultura m… - sghi29 : RT @matteorenzi: Camminando le strade di #Matera, un magnifico buongiorno. Sono orgoglioso dell’operazione Capitale europea della cultura m… - leonardorotondi : RT @matteorenzi: Camminando le strade di #Matera, un magnifico buongiorno. Sono orgoglioso dell’operazione Capitale europea della cultura m… - mario_bontempo : RT @matteorenzi: Camminando le strade di #Matera, un magnifico buongiorno. Sono orgoglioso dell’operazione Capitale europea della cultura m… -

Ultime Notizie dalla rete : Cultura futuro

Comune di Firenze

...interprete di Berlino nella versione coreana di La casa di carta e genitore di un bimbo ... Squid Game è intriso di riferimenti allacoreana e anche i giochi per bambini ai quali si ...Un caleidoscopio di appuntamenti che varia dalla riscoperta dellapiemontese ai nuovi stili di vita introdotti dalla pandemia, dalle moderne missioni spaziali ...Barocco allo sport e al...2' di lettura Senigallia 11/10/2021 - #The Future is Yours, il futuro è nelle tue mani. E’ lo slogan scelto dall’UE per invitare cittadini e istituzioni a prendere parte alla Conferenza sul futuro del ...Il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo all'esposizione universale per far conoscere al mondo la città gigliata con le sue bellezze e la sua capacità di fare impresa e artigianato ...