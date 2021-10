Coppa Agostoni 2021: percorso, favoriti e dove vedere la gara in tv e streaming (Di lunedì 11 ottobre 2021) Oggi alle ore 12.15 prenderà il via la Coppa Agostoni giunta alla settantaquattresima edizione ed ultima corsa del trittico lombardo e che torna in calendario dopo che nel 2020 si era fusa con la Bernocchi e le Tre Valli Varesine; a vincere nel 2019 fu il bielorusso Aljaksandr Rabuš?nka. Coppa Agostoni 2021, il percorso Lungo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: dove vedere Tour de France 2021: streaming gratis e diretta tv in chiaro? Orari, canali e programmazione Il Lombardia 2021: percorso, favoriti, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Nona tappa del ... Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 11 ottobre 2021) Oggi alle ore 12.15 prenderà il via lagiunta alla settantaquattresima edizione ed ultima corsa del trittico lombardo e che torna in calendario dopo che nel 2020 si era fusa con la Bernocchi e le Tre Valli Varesine; a vincere nel 2019 fu il bielorusso Aljaksandr Rabuš?nka., ilLungo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::Tour de Francegratis e diretta tv in chiaro? Orari, canali e programmazione Il Lombardiagratis e diretta tv in chiaro? Nona tappa del ...

velotvfr : RT @videoscyclisme: LIVE VIDEO : Coppa Agostoni - Giro delle Brianze 2021 en direct - rossatomirko : RT @Bardiani_CSF: ????? Oggi al via la Coppa Agostoni. 180 i km da percorrere con partenza e arrivo a Lissone. ?? Vi aspettiamo in diretta tv… - LucaBardiani : RT @Bardiani_CSF: ????? Oggi al via la Coppa Agostoni. 180 i km da percorrere con partenza e arrivo a Lissone. ?? Vi aspettiamo in diretta tv… - ViniZabuProTeam : Oggi alle ore 12:15 saremo al via della #CoppaAgostoni. 182 km con partenza e arrivo a Lissone, diretta tv su RaiSp… - MichGPS : RT @Bardiani_CSF: ????? Oggi al via la Coppa Agostoni. 180 i km da percorrere con partenza e arrivo a Lissone. ?? Vi aspettiamo in diretta tv… -