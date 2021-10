Chang’e-5 | ecco cosa svela l’analisi dei campioni lunari

Leggi su periodicodaily

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Una preliminare analisi deiriportati da-5 rivela che circa il 10% di quelle rocce non proviene dal sito di atterraggio nell’Oceanus Procellarum. Cos’è-5?5 è una missione cinese di esplorazione lunare robotica, che consisteva in un lander e un veicolo per riportare sulla Terra. Il vettore è decollato