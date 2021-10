Casa, in Fvg crescono i prezzi richiesti per la vendita: +1,6% in tre mesi (Di lunedì 11 ottobre 2021) Secondo l'Osservatorio di Immobiliare.it, il prezzo medio richiesto per le abitazioni in vendita a ... (Visited 1 times, 1 visits today) Ultime notizie: Il treno per spostarsi in Fvg piace, in oltre 200 ... Leggi su friulioggi (Di lunedì 11 ottobre 2021) Secondo l'Osservatorio di Immobiliare.it, il prezzo medio richiesto per le abitazioni ina ... (Visited 1 times, 1 visits today) Ultime notizie: Il treno per spostarsi in Fvg piace, in oltre 200 ...

Advertising

megabasket : Il Guerriero Padova bagna con il successo il suo ritorno a casa - TgrRaiFVG : #Basket, in Lega A @AllianzPallTS supera in casa Brescia per 80 a 72, in A2 netto successo per @apudine al Carnera… - volalibera1 : RT @TgrRaiFVG: In 20 mila a Udine a visitare Casa Moderna. Il traino dei bonus governativi. Bilancio positivo per l'edizione numero 68 nei… - LAVTrieste : Domy cerca casa ?? Per info: telefonate a Patrizia (numero 3385933056) oppure scriveteci a LAV Trieste (FB, IG, Twit… - TgrRaiFVG : In 20 mila a Udine a visitare Casa Moderna. Il traino dei bonus governativi. Bilancio positivo per l'edizione numer… -