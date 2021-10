Alimenti, 46% italiani in sovrappeso a causa del Covid (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il 46% degli italiani è aumentato di peso a causa del Covid, tra lo smart working, le restrizioni agli spostamenti e la maggiore tendenza a dedicarsi alla cucina. E’ quanto emerge da una analisi di Coldiretti su dati Istat, diffusa in occasione dell’Obesity Day 2021 promosso da oltre dieci anni dall’Adi il 10 ottobre di ogni anno. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il 46% degliè aumentato di peso adel, tra lo smart working, le restrizioni agli spostamenti e la maggiore tendenza a dedicarsi alla cucina. E’ quanto emerge da una analisi di Coldiretti su dati Istat, diffusa in occasione dell’Obesity Day 2021 promosso da oltre dieci anni dall’Adi il 10 ottobre di ogni anno. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

GiorgioPitzalis : Alimenti, 46% italiani in sovrappeso a causa del Covid - fisco24_info : Alimenti, 46% italiani in sovrappeso a causa del Covid: Analisi Coldiretti su dati Istat - italiaserait : Alimenti, 46% italiani in sovrappeso a causa del Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Alimenti 46% Alimenti, 46% italiani in sovrappeso a causa del Covid Analisi Coldiretti su dati Istat Il 46% degli italiani è aumentato di peso a causa del Covid, tra lo smart working, le restrizioni agli spostamenti e la maggiore tendenza a dedicarsi alla cucina. E' quanto emerge da una analisi di ...

Lumache made in Italy, la Chiocciola Metodo Cherasco vuol crescere anche all'estero ... la chiocciola deve cioè mangiare alimenti vegetali che vengono appositamente prodotti e che ... il 46% da lumache provenienti da allevamenti intensivo) e che il valore della "Chiocciola Metodo Cherasco"...

Alimenti, 46% italiani in sovrappeso a causa del Covid Adnkronos Alimenti, 46% italiani in sovrappeso a causa del Covid Il 46% degli italiani è aumentato di peso a causa del Covid, tra lo smart working, le restrizioni agli spostamenti e la maggiore tendenza a dedicarsi alla cucina. E’ quanto emerge da una analisi di Co ...

Sostenibilità: tutti la vogliono pochi la praticano Per il 76% degli italiani la sostenibilità è una priorità, ma solo pochi sfruttano strumenti che riducono e ottimizzano i consumi ...

Analisi Coldiretti su dati Istat Il% degli italiani è aumentato di peso a causa del Covid, tra lo smart working, le restrizioni agli spostamenti e la maggiore tendenza a dedicarsi alla cucina. E' quanto emerge da una analisi di ...... la chiocciola deve cioè mangiarevegetali che vengono appositamente prodotti e che ... il% da lumache provenienti da allevamenti intensivo) e che il valore della "Chiocciola Metodo Cherasco"...Il 46% degli italiani è aumentato di peso a causa del Covid, tra lo smart working, le restrizioni agli spostamenti e la maggiore tendenza a dedicarsi alla cucina. E’ quanto emerge da una analisi di Co ...Per il 76% degli italiani la sostenibilità è una priorità, ma solo pochi sfruttano strumenti che riducono e ottimizzano i consumi ...