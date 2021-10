Motocross MXGP, Jeffrey Herlings vince gara-2 ed è in testa al Mondiale, 4° Tony Cairoli (Di domenica 10 ottobre 2021) Il carattere di Jeffrey Herlings. Il centauro olandese della KTM con grinta e classe ha conquistato la vittoria nella seconda manche del GP di Francia, piegando la resistenza di un mai domo Romain Febvre (Kawasaki) che si era aggiudicato gara-1 Una bella cornice di pubblico a Lacapelle Marival che sperava si potesse assistere alla doppietta di Febvre, ma Herlings con le sue capacità è riuscito ad artigliare un successo molto importante per i destini del Mondiale 2021 di MXGP. Il francese aveva provato a cambiare ritmo per assicurarsi un margine di vantaggio nei confronti dell’orange, ma il neerlandese ha trovato nel finale la manovra risolutiva che gli ha permesso di aggiudicarsi la contesa. Una manche che ha visto terminare sul terzo gradino del podio il campione del mondo in carica ... Leggi su oasport (Di domenica 10 ottobre 2021) Il carattere di. Il centauro olandese della KTM con grinta e classe ha conquistato la vittoria nella seconda manche del GP di Francia, piegando la resistenza di un mai domo Romain Febvre (Kawasaki) che si era aggiudicato-1 Una bella cornice di pubblico a Lacapelle Marival che sperava si potesse assistere alla doppietta di Febvre, macon le sue capacità è riuscito ad artigliare un successo molto importante per i destini del2021 di. Il francese aveva provato a cambiare ritmo per assicurarsi un margine di vantaggio nei confronti dell’orange, ma il neerlandese ha trovato nel finale la manovra risolutiva che gli ha permesso di aggiudicarsi la contesa. Una manche che ha visto terminare sul terzo gradino del podio il campione del mondo in carica ...

Advertising

federicob95 : Poteva essere la prima doppietta francese MXGP-MX2 nel #MXGPFrance nella storia del mondiale motocross. Jeffrey Her… - corsedimoto : MXGP FRANCIA - A 36 anni Tony Cairoli arpiona bel quinto posto. Jeffrey Herlings replica a Romain Febvre e riconqui… - corsedimoto : MX2 - Tom #Vialle senza rivali in casa, un 1-1 che vale il GP #MX2. Doppio podio e 2° posto overall per Mattia… - dinoadduci : MXGP: Febvre vince Gara 1 nel GP di casa, che sfida con Herlings! Cairoli 5° - Gazzetta_it : MXGP: Febvre vince Gara 1 nel GP di casa, che sfida con Herlings! Cairoli 5° -