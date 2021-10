Milano, il dossier del comitato ‘Mai più lager’ col senatore De Falco: “Nel Cpr di via Corelli violati molti diritti. E si parla di un pestaggio” (Di domenica 10 ottobre 2021) Impossibilità di comunicare con l’esterno, precaria gestione sanitaria, assenza di ogni tipo di attività ricreativa, sociale e religiosa. Sono le denunce portate avanti dal comitato Mai più lager-No ai Cpr, che da circa tre anni porta avanti la propria battaglia contro il Centro permanente per i rimpatri di via Corelli, a Milano. Tutto raccolto in un libro-dossier “Delle pene senza delitti. Istantanea del CPR di Milano”, presentato durante una conferenza all’interno dell’Università statale del capoluogo lombardo alla quale hanno partecipato anche il senatore ex M5s e ora Gruppo Misto Gregorio De Falco e l’avvocato penalista Eugenio Losco. Il dossier, pubblicato il 29 luglio e reperibile gratuitamente sui social del comitato, raccoglie ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 10 ottobre 2021) Impossibilità di comunicare con l’esterno, precaria gestione sanitaria, assenza di ogni tipo di attività ricreativa, sociale e religiosa. Sono le denunce portate avanti dalMai più lager-No ai Cpr, che da circa tre anni porta avanti la propria battaglia contro il Centro permanente per i rimpatri di via, a. Tutto raccolto in un libro-“Delle pene senza delitti. Istantanea del CPR di”, presentato durante una conferenza all’interno dell’Università statale del capoluogo lombardo alla quale hanno partecipato anche ilex M5s e ora Gruppo Misto Gregorio Dee l’avvocato penalista Eugenio Losco. Il, pubblicato il 29 luglio e reperibile gratuitamente sui social del, raccoglie ...

