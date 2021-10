Medico di base, Grassobbio fa da sé: volontari per raccogliere le ricette (Di domenica 10 ottobre 2021) «Non c’è soluzione al pasticcio della mancanza di un secondo dottore, l’ambito è coperto». Ma gli altri 16 sono a Seriate. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 10 ottobre 2021) «Non c’è soluzione al pasticcio della mancanza di un secondo dottore, l’ambito è coperto». Ma gli altri 16 sono a Seriate.

Advertising

GiuseppeMonzu : @Rik_Martignoni @manginobrioches e mezzi. Cosa che non mi risulta essere mai stata: per LEGGE il medico di base non… - ServidorPblico7 : Il medico di base che sconsiglia il vaccino anti-covid: “Questa pandemia... - Cassiopea631 : @LucaBizzarri @oraize Chiesi di vaccinarmi alla farmacista di fiducia e mi disse di no. Lo stesso il medico di base… - LucaSp1d3rm : @ChanceGardiner @drsmoda Il padre di questo ragazzo niente? Va bene così? Non ha nulla da dire al suo medico di bas… - Misellla1 : @MedBunker @HoaraBorselli Purtroppo ci sono passata con un familiare. Il medico di base ha prescritto Tachipirina e… -