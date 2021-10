F1, Carlos Sainz: “Avevo un grande passo, il nostro obiettivo è tornare a vincere” (Di domenica 10 ottobre 2021) E’ arrivato un ottavo posto per lo spagnolo Carlos Sainz. Lo spagnolo della Ferrari deve accontentarsi di questo piazzamento al termine del GP di Turchia, round del Mondiale 2021 di F1. Sulla pista di Istanbul l’iberico si è prodotto in una corsa di grande rilievo, rimontando dall’ultima posizione e mettendo in mostra un grande passo gara, che avrebbe meritato miglior sorte in termini di riscontro finale. Ricordiamo che Sainz partiva dal fondo della griglia per aver montato una nuova Power Unit sulla sua SF21. “Sono contento di essere stato il miglior pilota del giorno secondo il pubblico. E’ stata una corsa complicata nella quale all’inizio mi sono molto divertito perché sul bagnato andavo forte e ogni giro superavo un pilota. Quando il tracciato si è un po’ asciugato, la traiettoria ... Leggi su oasport (Di domenica 10 ottobre 2021) E’ arrivato un ottavo posto per lo spagnolo. Lo spagnolo della Ferrari deve accontentarsi di questo piazzamento al termine del GP di Turchia, round del Mondiale 2021 di F1. Sulla pista di Istanbul l’iberico si è prodotto in una corsa dirilievo, rimontando dall’ultima posizione e mettendo in mostra ungara, che avrebbe meritato miglior sorte in termini di riscontro finale. Ricordiamo chepartiva dal fondo della griglia per aver montato una nuova Power Unit sulla sua SF21. “Sono contento di essere stato il miglior pilota del giorno secondo il pubblico. E’ stata una corsa complicata nella quale all’inizio mi sono molto divertito perché sul bagnato andavo forte e ogni giro superavo un pilota. Quando il tracciato si è un po’ asciugato, la traiettoria ...

Advertising

SkySportF1 : ?? 'EL MATADOR' CARLOS SAINZ (?? 17/58) ?? Super rimonta: è 10°, e che Leclerc? ?? Hamilton già 5°, la pista non si asc… - SkySportF1 : ULTIM'ORA FORMULA1 FERRARI CAMBIA LA POWER UNIT DI CARLOS SAINZ IN TURCHIA LO SPAGNOLO PARTIRÀ DALL'ULTIMA FILA #SkyMotori #F1 #Formula1 - versainzz : RT @Freddiesroy: Palesemente V*nzin* non ha mai seguito una gara di Carlos Sainz per asserire che “doveva dimostrare di essere bravo con i… - OA_Sport : #F1 Carlos Sainz soddisfatto della sua prestazione, anche se quell'errore al pit-stop l'ha penalizzato - AlePassanti : RT @OA_Sport: #F1, pagelle #TurkishGP 2021: Carlos #Sainz il migliore, #Verstappen anonimo. Applausi per #Leclerc e #Bottas -