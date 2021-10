Basket | Serie A 2021-2022 | Napoli | prima gioia Milano e Virtus Bologna corsare Brivido d’overtime per Sassari

(Di domenica 10 ottobre 2021) Quattro le partite giocate nel pomeriggio della, e la divisione è equa tra successi in casa e in trasferta. Vincono le due grandi big, con l’Olimpiache deve tremare fino all’ultimo nel derby con Varese e lache, invece, demolisce Venezia nel terzo quarto.per, mentrese la cava all’overtime contro Reggio Emilia. OPEBNJOBMETIS VARESE-AX ARMANI EXCHANGE79-82 (19-21, 40-40, 64-60)Grande spettacolo a Masnago, con Varese trascinata da Alessandro Gentile edalla squadra. Tanti applausi per Pozzecco, ancora idolo all’Enerxenia Arena a più di vent’anni dallo scudetto e oggi assistente di Messina all’Olimpia. ...

... in aggiunta l'appuntamento per seguire il match diè quello con il broadcaster Discovery + che, come sappiamo, da quest'anno è diventato fornitore ufficiale della nostraA1. Anche ...... si gioca alle ore 19:30 di domenica 10 ottobre : siamo all'Allianz Dome, casa degli alabardati che ospitano il match valido per la 3giornata nel campionato diA1 2021 - 2022 . Una ...La Real Sebastiani va ko 61-58 nella seconda giornata della Serie B LNP OWW. Amarantocelesti che si arrendono difronte ad una grande prestazione difensiva della Tigers Cesena che ha avuto il merito di ...Sconfitta casalinga per l'Orlandina nel campionato maschile di Serie A2 . Al Palafantozzi, i siciliani perdono 81-87 con il Mantova. Non basta alla squadra di ...