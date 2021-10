Travolto da un’auto e lasciato morire sull’asfalto. Addio a Giovanni, 45 anni, papà di due bimbe (Di sabato 9 ottobre 2021) Palermo, dopo l’incidente lascia la vittima sull’asfalto e scappa. La vicenda è accaduta nei pressi del mercato ittico della città siciliana, e più precisamente alla Cala. Secondo una prima ricostruzione, erano le 5 del mattino quando a essere stato investito da un’auto è stato un motociclista di 45 anni, Giovanni Pagliaro, di Ficarazzi. La notizia viene diffusa su ogni testata giornalistica locale e lascia senza parole. Uno scontro, che per Giovanni Pagliaro, si è rivelato letale, nonostante il pronto intervento dei sanitari del 118. lasciato letteralmente sull’asfalto in fin di vita. L’automobilista è scappato non appena avvenuto lo scontro con lo scooter del 45enne. Morto sul colpo, per ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 9 ottobre 2021) Palermo, dopo l’incidente lascia la vittimae scappa. La vicenda è accaduta nei pressi del mercato ittico della città siciliana, e più precisamente alla Cala. Secondo una prima ricostruzione, erano le 5 del mattino quando a essere stato investito daè stato un motociclista di 45Pagliaro, di Ficarazzi. La notizia viene diffusa su ogni testata giornalistica locale e lascia senza parole. Uno scontro, che perPagliaro, si è rivelato letale, nonostante il pronto intervento dei sanitari del 118.letteralmentein fin di vita. L’automobilista è scappato non appena avvenuto lo scontro con lo scooter del 45enne. Morto sul colpo, per ...

Advertising

malleani : Asino morto: travolto da un'auto sulla Cicolana - infoitinterno : Pedone di 31 anni travolto da un'auto mentre attraversa: incidente mortale a Bicchio - Luccaindiretta - giorgiomalin : @_B8NE_ @lucatelese ma la farò nel momento in cui lei finirà in un ambiente a lei estraneo, terrorizzato e con il r… - Carlino_Imola : Travolto da un’auto: ciclista di 83 anni finisce in ospedale - iltirreno : Tragedia a Viareggio: muore a 31 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Travolto un’auto Morto Matteo Traina: investito e ucciso, deceduto anche il cane. Donna arrestata LA NAZIONE