Traffico Roma del 09-10-2021 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 9 ottobre 2021) LuceverdeBuon sabato mattina dalla redazione al microfono Simone Cerchiara a causa di un veicolo in fiamme è chiusa via di Casal dei Pazzi alin arrivo dalla Tiburtina possibili deviazioni prestare attenzione sulla via Casilina un incidente tra Torre Maura e Torre Spaccata moderare la velocità lavoro intanto sul Raccordo Anulare nel di carreggiata interna Nomentana Tiburtina si sta in coda per circa 2 km da ieri riaperta via del Torraccio di Torrenova mentre all’incirca alle 12 di oggi è in programma la riapertura di via Magliano Sabina Ci troviamo tra Villa Ada e Villa Chigi alta chiusura al momento quella di Ponte dell’Industria in questo caso le tempistiche sono completamente differenti Monte delle Industrie chiuso per le conseguenze di un incendio come alternativa è possibile utilizzare Ponte Marconi oppure Ponte Testaccio per i ...