Il mondo ha un problema | si chiama finanza

(Di sabato 9 ottobre 2021) Si sta per concludere quella che con ogni probabilità è stata la settimana più difficile della storia di Facebook. Ma la cosa peggiore per il colosso di Mark Zuckerberg non è probabilmente stata il pur drammatico blocco dei suoi servizi durato quasi 7 ore nella giornata di lunedì. Piuttosto, sono state le dichiarazioni della ex dipendente Frances Haugen prima alla stampa statunitense e poi al Congresso degli Stati Uniti a rappresentare un colpo durissimo per l’azienda di Menlo Park. E questo perché per Facebook – come per molte altre realtà, in particolare deldigitale – la reputazione è più importante dell’efficienza, in quanto è laa contare più dell’economia. Haugen ha descritto Facebook come un’azienda in “bancarotta morale”: «Sebbene sia popolata da persone bene intenzionate, se si trova nella posizione di dover scegliere tra fare ...