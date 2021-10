Ignazio Moser, la sua cura è l’amore di Cecilia Rodriguez (Di sabato 9 ottobre 2021) Solo qualche giorno fa, Ignazio Moser aveva annunciato ai suoi fan di volersi allontanare dai social a causa di alcuni problemi di salute dei quali non aveva ancora trovato una causa. Ma ora è tornato con un post dolcissimo, nel quale rivela la cura migliore che abbia mai sperimentato: l’amore di Cecilia Rodriguez. Ignazio Moser innamoratissimo “Amorterapia“: un’unica parola per descrivere un mondo intero, quello che si cela tra le pieghe del suo amore per la bella Cecilia Rodriguez. Così Ignazio Moser ha deciso di commentare una tenera serie di scatti che lo ritrae accanto alla sua fidanzata, entrambi impegnati in smorfie buffissime, ma anche in un dolce abbraccio. La loro romantica ... Leggi su dilei (Di sabato 9 ottobre 2021) Solo qualche giorno fa,aveva annunciato ai suoi fan di volersi allontanare dai social a causa di alcuni problemi di salute dei quali non aveva ancora trovato una causa. Ma ora è tornato con un post dolcissimo, nel quale rivela lamigliore che abbia mai sperimentato:diinnamoratissimo “Amorterapia“: un’unica parola per descrivere un mondo intero, quello che si cela tra le pieghe del suo amore per la bella. Cosìha deciso di commentare una tenera serie di scatti che lo ritrae accanto alla sua fidanzata, entrambi impegnati in smorfie buffissime, ma anche in un dolce abbraccio. La loro romantica ...

