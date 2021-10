Giudici legati al governo e sentenza in risposta ai Trattati Ue: perché la decisione della Corte della Polonia non è paragonabile a quella tedesca (Di sabato 9 ottobre 2021) Dopo la sentenza del Tribunale costituzionale polacco che ha negato la supremazia assoluta del diritto comunitario su quello nazionale e dichiarato la propria Costituzione incompatibile con due articoli del Trattato sull’Unione europea, diversi esponenti politici europei hanno proposto un paragone con un caso all’apparenza simile avvenuto in Germania. La questione ha tenuto banco anche in Italia: mentre il segretario del Partito Democratico Enrico Letta condannava il pronunciamento della Corte polacca, la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni ha scritto sui social che l’accaduto rispecchia “esattamente quanto fatto più volte dalla Germania della Merkel”. In questo modo, la leader di FdI appoggia e in qualche modo giustifica il comportamento del partito Diritto e Giustizia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 9 ottobre 2021) Dopo ladel Tribunale costituzionale polacco che ha negato la supremazia assoluta del diritto comunitario su quello nazionale e dichiarato la propria Costituzione incompatibile con due articoli del Trattato sull’Unione europea, diversi esponenti politici europei hanno proposto un paragone con un caso all’apparenza simile avvenuto in Germania. La questione ha tenuto banco anche in Italia: mentre il segretario del Partito Democratico Enrico Letta condannava il pronunciamentopolacca, la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni ha scritto sui social che l’accaduto rispecchia “esattamente quanto fatto più volte dalla GermaniaMerkel”. In questo modo, la leader di FdI appoggia e in qualche modo giustifica il comportamento del partito Diritto e Giustizia ...

Advertising

snoopyleft : RT @fattoquotidiano: Giudici legati al governo e sentenza in risposta ai Trattati Ue: perché la decisione della Corte della Polonia non è p… - fattoquotidiano : Giudici legati al governo e sentenza in risposta ai Trattati Ue: perché la decisione della Corte della Polonia non… - RemediosGGM : @taleequaleshow @pierpaolopretel la migliore di Pierpaolo e tra le migliori della serata, non adeguatamente premia… - Floflor93_ : @taleequaleshow @pierpaolopretel @AchilleIDOL Un appunto per i giudici, troppo legati ai nomi storici della musica,… - pina_tucci : RT @kaldokiller: Quanti paesi stanno dimostrando di credere nei valori della libertà molto più di noi italiani? Il popolo (una buona parte)… -