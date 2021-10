Donnarumma, i fischi e il pezzo di colpa che non risparmia nessuno (Di sabato 9 ottobre 2021) Domani si conclude una Nations League che ricorderemo per i fischi a Donnarumma, brutta pagina nella storia della Nazionale La Nations League sta per giungere al traguardo. Domani, a San Siro, Francia e Spagna si contenderanno un titolo che in pochi hanno compreso, ma che una volta alle finali nessuno vuole perdere. All’Italia toccherà competere Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 9 ottobre 2021) Domani si conclude una Nations League che ricorderemo per i, brutta pagina nella storia della Nazionale La Nations League sta per giungere al traguardo. Domani, a San Siro, Francia e Spagna si contenderanno un titolo che in pochi hanno compreso, ma che una volta alle finalivuole perdere. All’Italia toccherà competere Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

capuanogio : ?? Sul #CorSport durissimo attacco di #Raiola al #Milan dopo i fischi a #Donnarumma. Anche contraddittorio, perché… - capuanogio : Alfonso #Donnarumma: 'Sono cose che succedono, non c'è niente da dire. Speravo non accadesse anche se un po' me l'a… - FBiasin : Fischi a San Siro. #Donnarumma - lorenzo1963 : @CucchiRiccardo Signor Cucchi, i casi mi sembrano diversi Baggio fu venduto, la Viola non fu danneggiata, Bonucci… - LeOpportune : @SkySport Ma non è che dopo i fischi a Donnarumma avrà pensato 'quasi quasi è meglio che non gioco'????? -