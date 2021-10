Athletic Bilbao | possibile ‘Quota Covid’ per i soci per fronteggiare la crisi

(Di sabato 9 ottobre 2021) Unaperlaeconomica legata alla pandemia. E’ la soluzione che stanno studiando i verticietari dell’, una delleetà che più sta subendo le conseguenze della. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, alla fine del mese, precisamente il prossimo 23 ottobre, i verticietari incontreranno idel club. Una possibilità è l’inserimento di una “imposta”, corrispondente a 120 euro per ciascuno. SportFace.

Iñaki Williams, invece, racconta la sua singolarissima storia di attaccante nero e basco dell'Athletic Bilbao, dove è nato nel 1994 (ragion per cui può giocare in maglia biancorossa) da genitori ...