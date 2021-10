A ' Verissimo' Antonia Salzano | la mamma di Carlo Acutis | ' In un video aveva predetto la sua morte' Silvia Toffanin in lacrime

(Di sabato 9 ottobre 2021) Ospite a '' di, ladi. Proprio in questi giorni ricorre l'anniversario della beatificazione di, il ragazzo scomparso a ...

Advertising

e_inveceno_ : A #Verissimo Antonia Salzano Acutis, mamma di Carlo, morto a soli 15 anni per una leucemia fulminante e proclamato… - DonnaGlamour : Verissimo, mamma Antonia ricorda il figlio Carlo Acutis: “Per lui l’amore per il prossimo era fondamentale” -

Ultime Notizie dalla rete : Verissimo Antonia

A 'Salzano, la mamma di Carlo Acutis Mentre ricorre l'anniversario della beatificazione di Carlo Acutis , il ragazzo scomparso a soli 15 anni a causa della leucemia, va ospite a ' ...La morte di Carlo Acutis a soli 15 anni Ospiti di Silvia Toffanin a, la mamma di Carlo Acutis ricorda suo figlio non senza commozione. Cralo è morto a soli 15 ... MammaSalzano, ha ...Ospite a “Verissimo” di Silvia Toffanin Antonia Salzano, la mamma di Carlo Acutis. Proprio in questi giorni ricorre l’anniversario della beatificazione di Carlo Acutis, il ...Ospite a “Verissimo” di Silvia Toffanin Antonia Salzano, la mamma di Carlo Acutis. Proprio in questi giorni ricorre l’anniversario della beatificazione di Carlo Acutis, il ...