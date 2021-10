Youtube non permetterà più di monetizzare con video che negano il cambiamento climatico (Di venerdì 8 ottobre 2021) Dopo la stretta per i no vax, Youtube diventa più severo anche per chi parla di cambiamento climatico. Niente ban, in questo caso, ma non sarà più possibile monetizzare tramite video che negano il cambiamento climatico. Dietro questa decisione c’è una precisa volontà degli inserzionisti, come sottolineato da Youtube stesso, che non vogliono vedere i loro annunci legati a materiale disinformativo in merito al climate change. LEGGI ANCHE >>> Chi nega il cambiamento climatico se la prende con Khaby Lame per quel video con Greta Thunberg Con la negazione del cambiamento climatico non si fanno più soldi su Youtube La nuova politica ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 8 ottobre 2021) Dopo la stretta per i no vax,diventa più severo anche per chi parla di. Niente ban, in questo caso, ma non sarà più possibiletramitecheil. Dietro questa decisione c’è una precisa volontà degli inserzionisti, come sottolineato dastesso, che non vogliono vedere i loro annunci legati a materiale disinformativo in merito al climate change. LEGGI ANCHE >>> Chi nega ilse la prende con Khaby Lame per quelcon Greta Thunberg Con la negazione delnon si fanno più soldi suLa nuova politica ...

