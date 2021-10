Vivere: tutto quello che c’è da sapere sul film (Di venerdì 8 ottobre 2021) Vivere: trama, cast e streaming del film su Rai 3 Questa sera, venerdì 8 ottobre 2021, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Vivere, film del 2019 diretto da Francesca Archibugi. La pellicola è stata presentata fuori concorso alla 76esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e vede nel cast, tra gli altri, Micaela Ramazzotti, Adriano Giannini e Massimo Ghini. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama La famiglia Attorre, composta da Susi, Luca e Lucilla, è residente in una casa a schiera nella periferia di Roma. Susi insegna danza a donne in sovrappeso, Luca è un giornalista free-lance e Lucilla è una bambina di sei anni affetta da asma. Nella famiglia sono presenti alcuni squilibri che spesso sfociano in litigi, dovuti anche al fatto che Susi non riesce a fronteggiare la malattia ... Leggi su fattidigossip (Di venerdì 8 ottobre 2021): trama, cast e streaming delsu Rai 3 Questa sera, venerdì 8 ottobre 2021, alle ore 21,20 su Rai 3 va in ondadel 2019 diretto da Francesca Archibugi. La pellicola è stata presentata fuori concorso alla 76esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e vede nel cast, tra gli altri, Micaela Ramazzotti, Adriano Giannini e Massimo Ghini. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama La famiglia Attorre, composta da Susi, Luca e Lucilla, è residente in una casa a schiera nella periferia di Roma. Susi insegna danza a donne in sovrappeso, Luca è un giornalista free-lance e Lucilla è una bambina di sei anni affetta da asma. Nella famiglia sono presenti alcuni squilibri che spesso sfociano in litigi, dovuti anche al fatto che Susi non riesce a fronteggiare la malattia ...

