Twitter pensa a una funzione per arginare le discussioni troppo aggressive (Di venerdì 8 ottobre 2021) Twitter prova a dare una spallata alle discussioni troppo aggressive che si sviluppano sulla sua piattaforma. Per arginare la sempre più frequente deriva che compare nelle timeline dell'app , il ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 8 ottobre 2021)prova a dare una spallata alleche si sviluppano sulla sua piattaforma. Perla sempre più frequente deriva che compare nelle timeline dell'app , il ...

Ultime Notizie dalla rete : Twitter pensa Twitter pensa a una funzione per arginare le discussioni troppo aggressive Sullo schermo dello smartphone compare un messaggio di Twitter con la stringa "Conversazioni come questa possono essere intense". Seguono poi delle raccomandazioni sull'uso consapevole che bisogna ...

Juventus, i tifosi non perdonano: "Ci è cascato ancora" Tra i primi a riportare l'accaduto è il giornalista Paolo Ziliani , che dalla sua pagina Twitter ... Anche se l'avversario lo pensa, lui si butta a terra', chiosa un tifoso. SPORTEVAI - 08 - 10 - 2021 ...

Twitter pensa a una funzione per arginare le discussioni troppo aggressive Quotidiano.net Twitter pensa a una funzione per arginare le discussioni troppo aggressive Il social sta testando una nuova funzionalità in grado di avvisare gli utenti in caso di discussioni troppo impegnative e che potrebbero degenerare ...

Twitter: al varo la piattaforma Twitter for Professionals Accanto alla consueta dose di rumors, nelle scorse ore Twitter ha fatto parlare di sé anche per un'importante novità in fatto di brand identity, rappresentata dal varo della piattaforma "Twitter for P ...

