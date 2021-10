Tonali: “Partita che si poteva chiudere prima. La fascia di capitano? Un grande orgoglio” (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il capitano dell’Under 21, Sandro Tonali, dopo i due assist nel successo contro la Bosnia ha parlato così ai microfoni di Rai Sport: “Bisogna continuare su questa strada, che è quella giusta. Ci sono giocatori nuovi da integrare”. Cosa non ha funzionato oggi?“Abbiamo sprecato tanto, potevamo chiuderla prima senza lasciare spazi. Su questo aspetto bisogna crescere”. Contento di essere tornato con la fascia di capitano?“La nazionale era un sogno due anni fa ed è un sogno anche adesso. Portare la fascia è un grande orgoglio. Dobbiamo continuare così anche se oggi non siamo stati al massimo”. Foto: Twitter Azzurri L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ildell’Under 21, Sandro, dopo i due assist nel successo contro la Bosnia ha parlato così ai microfoni di Rai Sport: “Bisogna continuare su questa strada, che è quella giusta. Ci sono giocatori nuovi da integrare”. Cosa non ha funzionato oggi?“Abbiamo sprecato tanto,mo chiuderlasenza lasciare spazi. Su questo aspetto bisogna crescere”. Contento di essere tornato con ladi?“La nazionale era un sogno due anni fa ed è un sogno anche adesso. Portare laè un. Dobbiamo continuare così anche se oggi non siamo stati al massimo”. Foto: Twitter Azzurri L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

