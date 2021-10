Tesla - Musk conferma l'addio alla Silicon Valley: "La sede sarà in Texas" (Di venerdì 8 ottobre 2021) La Tesla ha in programma di trasferire la sua sede legale e operativa ad Austin, in Texas, dove è attualmente in fase di completamento la nuova fabbrica dedicata alla Model Y e al Cybertruck. Il cambio di sede è stato annunciato dall'amministratore delegato Elon Musk, durante l'assemblea annuale degli azionisti. Il ceo ha così confermato uno spostamento che già da tempo era nell'aria: l'anno scorso l'imprenditore di origini sudafricane aveva minacciato di lasciare la California in seguito alla diatriba con la contea di Alameda sulla riapertura dell'impianto di Fremont. addio Palo Alto. Sin dalla sua fondazione nel 2003, la Tesla ha la sua sede centrale a Palo Alto, sobborgo della ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 8 ottobre 2021) Laha in programma di trasferire la sualegale e operativa ad Austin, in, dove è attualmente in fase di completamento la nuova fabbrica dedicataModel Y e al Cybertruck. Il cambio diè stato annunciato dall'amministratore delegato Elon, durante l'assemblea annuale degli azionisti. Il ceo ha cosìto uno spostamento che già da tempo era nell'aria: l'anno scorso l'imprenditore di origini sudafricane aveva minacciato di lasciare la California in seguitodiatriba con la contea di Alameda sulla riapertura dell'impianto di Fremont.Palo Alto. Sin dsua fondazione nel 2003, laha la suacentrale a Palo Alto, sobborgo della ...

Advertising

pelias01 : RT @lauranaka: #Tesla lascia la California : nel 2020 un furioso Musk definì 'fascista' il lockdown imposto dallo stato. Gli anti-lockdown… - Flavr7 : RT @GandolfoDomini1: Tesla dice addio alla Silicon Valley, nuova sede in Texas - @elonmusk Musk: 'La California è fascista' - MaurilioVitto : RT @lauranaka: #Tesla lascia la California : nel 2020 un furioso Musk definì 'fascista' il lockdown imposto dallo stato. Gli anti-lockdown… - StartMagNews : Tesla, l’azienda di veicoli elettrici di Elon Musk, sposterà la sua sede principale dalla California in Texas. Non… - lacittanews : Nuovo colpo di scena di Elon Musk: il suo quartier generale dice addio a Palo Alto e si sposta in Texas.… -