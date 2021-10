Tesla dice addio alla Silicon Valley, nuova sede in Texas (Di venerdì 8 ottobre 2021) Elon Musk ha annunciato che trasferirà il quartier generale di Tesla ad Austin, nello stato del Texas, lasciando così la Silicon Valley in California, dove finora la sede è stata quella di Palo Alto. ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 8 ottobre 2021) Elon Musk ha annunciato che trasferirà il quartier generale diad Austin, nello stato del, lasciando così lain California, dove finora laè stata quella di Palo Alto. ...

Ultime Notizie dalla rete : Tesla dice Tesla dice addio alla Silicon Valley, nuova sede in Texas Restrizioni che il fondatore e numero uno di Tesla aveva definito senza mezzi termini "fasciste". Nell'area di Austin, non lontano dall'aeroporto sulle sponde del Colorado River, sono ancora in corso ...

