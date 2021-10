Riaperture e capienza, stop al distanziamento in teatri e cinema (Di venerdì 8 ottobre 2021) Con la capienza consentita del 100% per cinema, teatri e altri luoghi di cultura viene abolita di fatto la distanza interpersonale di un metro. Le nuove misure anti covid decise dal Consiglio dei ministri, con regole meno stringenti di quelle suggerite dal Cts, entreranno in vigore dall’11 ottobre e consentiranno alle persone di ritrovare la socialità persa con l’epidemia. teatri, cinema, CONCERTI Più in dettaglio, in zona bianca, per gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto, la capienza consentita è del 100% di quella massima autorizzata sia all’aperto che al chiuso. Inoltre l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti ... Leggi su italiasera (Di venerdì 8 ottobre 2021) Con laconsentita del 100% pere altri luoghi di cultura viene abolita di fatto la distanza interpersonale di un metro. Le nuove misure anti covid decise dal Consiglio dei ministri, con regole meno stringenti di quelle suggerite dal Cts, entreranno in vigore dall’11 ottobre e consentiranno alle persone di ritrovare la socialità persa con l’epidemia., CONCERTI Più in dettaglio, in zona bianca, per gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, saletografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto, laconsentita è del 100% di quella massima autorizzata sia all’aperto che al chiuso. Inoltre l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti ...

