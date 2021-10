Mimmo Lucano dietro le sbarre con un piccolo migrante: la nuova opera di TvBoy (Di venerdì 8 ottobre 2021) L'ex sindaco di Riace Mimmo Lucano dietro le sbarre con in braccio un piccolo migrante . E' la nuova opera dello street artist TvBoy . Lucano è raffigurato dietro alle sbarre. "Riaccendiamo la luce",... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 8 ottobre 2021) L'ex sindaco di Riacelecon in braccio un. E' ladello street artistè raffiguratoalle. "Riaccendiamo la luce",...

Advertising

Internazionale : Processo alla solidarietà. I tredici anni di carcere inflitti a Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace, sembrano voler i… - fanpage : “Quella di Riace è una storia di evangelizzazione, perciò vogliono scambiarla per storia giudiziaria e penale' L’in… - gennaromigliore : Luca Traini, che nel 2018 tentò di assassinare sei esseri umani, è stato condannato (con l’aggravante dell’odio raz… - GiovanniG1950 : RT @DebAttanasio: I ragazzi che hanno fatto cadere dal balcone Martina Rossi in un tentativo di stupro prendono 3 anni, Mimmo Lucano che ha… - GiCivi : RT @SandroVeronesi: Anche un piccolo contributo è importante. Il comitato dei garanti assicurerà la trasparenza nella raccolta e nell’utili… -