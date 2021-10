Lo scandalo di una Chiesa che sceglie l’autodistruzione (Di venerdì 8 ottobre 2021) Questo è un vano, febbricitante, maniacale, appello da fuori le mura ai fedeli cattolici e ai preti perché si ribellino ai pasticcioni gesuiti. Perché chiedano conto alla Chiesa di Francia dei 3,6 milioni spesi per farsi sputtanare da una congregazione onorevole di psichiatri, di sociologi, di demografi, di storici e di giuristi laici che hanno lavorato senza contraddittorio alle spalle e contro il clero ordinato. Paradosso intraecclesiastico: Papa Clemente XIV soppresse la Compagnia a metà del Settecento riformatore, era un’élite raffinata di amici del potere temporale intenta a corrodere quello intemporale dell’unica vera fede, per chi creda, la fede istituzionale depositata nella Chiesa apostolica. Gesuita è il Papa che oggi proclama la sua vergogna con il sentimento degli altri. Gesuita è il capo dei vescovi francesi. Mgr Eric de Moulins-Beaufort, ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 8 ottobre 2021) Questo è un vano, febbricitante, maniacale, appello da fuori le mura ai fedeli cattolici e ai preti perché si ribellino ai pasticcioni gesuiti. Perché chiedano conto alladi Francia dei 3,6 milioni spesi per farsi sputtanare da una congregazione onorevole di psichiatri, di sociologi, di demografi, di storici e di giuristi laici che hanno lavorato senza contraddittorio alle spalle e contro il clero ordinato. Paradosso intraecclesiastico: Papa Clemente XIV soppresse la Compagnia a metà del Settecento riformatore, era un’élite raffinata di amici del potere temporale intenta a corrodere quello intemporale dell’unica vera fede, per chi creda, la fede istituzionale depositata nellaapostolica. Gesuita è il Papa che oggi proclama la sua vergogna con il sentimento degli altri. Gesuita è il capo dei vescovi francesi. Mgr Eric de Moulins-Beaufort, ...

reportrai3 : I soldi dei malati versati per i viaggi al Santuario della Madonna di Lourdes distratti per acquistare abiti, pacch… - ItaliaViva : Inutili e inutilizzati, non a norma. Banchi a rotelle, storia di uno scandalo su cui serve fare chiarezza. Perché s… - SimoRussoNa83 : RT @reportrai3: I soldi dei malati versati per i viaggi al Santuario della Madonna di Lourdes distratti per acquistare abiti, pacchetti vac… - Adriano48R : RT @reportrai3: I soldi dei malati versati per i viaggi al Santuario della Madonna di Lourdes distratti per acquistare abiti, pacchetti vac… - PetriniRomina : RT @reportrai3: I soldi dei malati versati per i viaggi al Santuario della Madonna di Lourdes distratti per acquistare abiti, pacchetti vac… -