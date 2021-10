L’Eurovision Song Contest 2022 sarà all’ombra della Mole Antonelliana di Torino

Leggi su domanipress

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Adesso è definito:è la città scelta per ospitare l’edizionedel. la candidatura presentata in estate dal sindaco Chiara Appendino è stata preferita a quelle di Milano, Bologna, Rimini e Pesaro. Secondo la sindaca Appendinoè dotata di “spazi con capienze adatte, in pieno territorio cittadino e facilmente raggiungibili”, con una “offerta ricettiva in grado di accogliere le migliaia di persone che l’evento saprà attrarre”. Altro punto a favorecittà piemontese è che si tratta di “un collaudato palcoscenico di appuntamenti internazionali”, tra cui le Atp Finals in programma a novembre per la prima di cinque edizioni. Non resta che attendere l’ufficiali e i nomi dei conduttori. Si vocifera che la scelta potrebbe ricadere ...