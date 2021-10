(Di venerdì 8 ottobre 2021) La, quella definitiva. Per Mattiaquesta stagione è cominciata in maniera particolare. Alla prima di campionato, quando era ancora al Verona, la doppietta al Sassuolo. Poi la ...

Advertising

infoitsport : Lazio, Zaccagni è recuperato: contro l'Inter la sua 'terza partenza' - LALAZIOMIA : #Calcio Lazio, Zaccagni è recuperato: contro l'Inter la sua 'terza partenza' - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Sarri sorride, Zaccagni è recuperato: contro l'Inter la sua terza 'partenza' - sportli26181512 : Lazio, Zaccagni è recuperato: contro l'Inter la sua 'terza partenza': Lazio, Zaccagni è recuperato: contro l'Inter… - Gazzetta_it : Sarri sorride, Zaccagni è recuperato: contro l'Inter la sua terza 'partenza' -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Zaccagni

La situazione ?si è fermato lo scorso 19 settembre nel corso della partita frae Cagliari, riportando un trauma distrattivo a carico del muscolo ileopsoas della coscia sinistra. Ieri, ......seduta mattutina nelTraining Center è terminata così. Molto probabile che nel pomeriggio Sarri vorrà vedere applicati gli accorgimenti tattici in una partita. Regolarmente in gruppo. ...FORMELLO - Ieri il rientro in gruppo, oggi un altro passo in avanti. Mattia Zaccagni ha recuperato dall'infortunio muscolare e ora sta aumentando gradualmente i carichi di lavoro. Nel pomeriggio ha ...Per Mattia Zaccagni questa stagione è cominciata in maniera particolare. Alla prima di campionato, quando era ancora al Verona, la doppietta al Sassuolo. Poi la partita (persa) contro l'Inter, il ...