Laura Torrisi | “Entrare e uscire dalla sala operatoria è destabilizzante”

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Domani a ‘Verissimo’ sarà ospiteche presenta in anteprima il libro P.S. Scrivimi sempre “. Sono stata aperta e chiusa così tante volte che ora non posso più subire così tante operazioni”., ospite sabato 9 ottobre a Verissimo, presenta in anteprima il libro P.S. Scrivimi sempre in cui ripercorre il calvario che ha dovuto affrontare dopo la diagnosi di endometriosi avvenuta nel 2009: “È una malattia cronica davvero invalidante, sia psicologicamente che fisicamente. Quando ero sul set della fiction “L’onore e il rispetto” prendevo fino a sette antidolorifici al giorno. Facevo fatica ad arrivare a fine giornata”. Una malattia insidiosa ...