Identificato il responsabile dei cori a Koulibaly. A Genova Daspo per 8 persone

(Di venerdì 8 ottobre 2021) I tifosi protagonisti in negativo in Serie A. In primis, è statoildeirazzisti rivolti ain Fiorentina - Napoli. Il club viola, subito dopo l'episodio, ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Identificato responsabile

I tifosi protagonisti in negativo in Serie A. In primis, è statoildei cori razzisti rivolti a Koulibaly in Fiorentina - Napoli. Il club viola, subito dopo l'episodio, ha chiesto scusa e messo a disposizione della Digos e della Questura ...Sarebbe statodalla Digos il presuntodei cori razzisti urlati contro il calciatore Koulibaly alla fine del match Fiorentina - Napoli. L'uomo si sarebbe trovato nella curva Fiesole e, ...Identificato l'autore dell'insulto razzista allo stadio. Si tratta di un tifoso della Fiorentina, individuato dalla Polizia di Stato di Firenze, che domenica scorsa ha proferito un insulto razziale ne ...Cinque anni di Daspo per l'uomo che ha insultato il difensore del Napoli, Kalidou Koulibaly, al termine della sfida di domenica scorsa al Franchi di Firenze. La durata massima per un incensurato. Il c ...