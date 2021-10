GfVip, scivolone di Jo Squillo davanti alle telecamere: la gaffe con Ainett (Di venerdì 8 ottobre 2021) La lite furibonda per la frase di Soleil “urlate come scimmie” ha lasciato strascichi tra i rapporti dei concorrenti del GfVip. LEGGI ANCHE:– GfVip, Manuel dice la nword: la reazione di Lulù spiazza gli utenti Tra incomprensioni e frecciatine, Soleil è stata accusata di razzismo e Ainett si è molto arrabbiata. Jo Squillo, che aveva più volte tentato di far ragionare Soleil, si è però resa a sua volta protagonista di uno scivolone. La sua gaffe fa riflettere sul peso che possono avere le parole e su come a volte vengano usate senza attenzione. https://twitter.com/Salvo09790149/status/1446348815787831312Proprio Jo Squillo infatti, nel parlare con Soleil e Ainett dell’imbarazzo nell’eseguire una mossa di danza sexy, ha esclamato: “mi ... Leggi su funweek (Di venerdì 8 ottobre 2021) La lite furibonda per la frase di Soleil “urlate come scimmie” ha lasciato strascichi tra i rapporti dei concorrenti del. LEGGI ANCHE:–, Manuel dice la nword: la reazione di Lulù spiazza gli utenti Tra incomprensioni e frecciatine, Soleil è stata accusata di razzismo esi è molto arrabbiata. Jo, che aveva più volte tentato di far ragionare Soleil, si è però resa a sua volta protagonista di uno. La suafa riflettere sul peso che possono avere le parole e su come a volte vengano usate senza attenzione. https://twitter.com/Salvo09790149/status/1446348815787831312Proprio Joinfatti, nel parlare con Soleil edell’imbarazzo nell’eseguire una mossa di danza sexy, ha esclamato: “mi ...

