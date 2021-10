Decreto Capienze | concerti nei palazzetti e nei club non hanno la capienza al 100% | agenzie live perplesse Cosmo e Albertino a FQMagazine | “È solo un contentino | discoteche considerate zero”

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Alla fine il Governo all’unanimità ha approvato il. In zona bianca, come recita il comunicato emesso dopo il Consiglio dei ministri di ieri sera “per gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto, laconsentita è deldi quella massima autorizzata sia all’aperto che al chiuso. Inoltre l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19”. Per ie gli stadi laconsentita non può essere superiore al 75% di quella massima autorizzata all’aperto e al 60% al chiuso. Invece per lela...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge che aumenta le capienze nei luoghi di cultura e spo… - SkyTG24 : Le nuove disposizioni sull'aumento dei nuovi limiti delle presenze saranno in vigore da lunedì 11 ottobre, i dettag… - Carmela_oltre : RT @greenMe_it: Approvato il Decreto capienze: le nuove regole per cinema, teatri, musei e stadi - infoitinterno : Decreto capienze, Salvini vede Draghi e si accontenta: discoteche riaprono al 50% - Gabry89 : RT @ebobferraris: Il Governo, con un colpo di mano nel “Decreto Capienze” (art.9), ha scelto di limitare fortemente i diritti dei cittadini… -

Ultime Notizie dalla rete : Decreto Capienze

Da lunedì prossimo cinema, teatri e musei non avranno più limiti per la capienza del pubblico. Nelinnalzati i limiti anche per gli stadi che potranno essere occupati fino al 75% della capienza, per le discoteche 50% al chiuso e al 75% ...'Grande soddisfazione per ildel governo sulle riaperture, che ha il marchio di Forza Italia, calibrando insieme la necessaria prudenza anti Covid e le sacrosante istanze delle categorie più penalizzate'. Lo afferma in ...Roma, 8 ott – Dopo un’ora di incontro tra Salvini e Draghi, in Cdm torna il sereno: approvato all’unanimità il decreto capienze, riaprono le discoteche al 50% della capienza. Salvini e Draghi si incon ...Via libera del Consiglio dei ministri al decreto che allenta le restrizioni anti-Covid in musei, teatri, cinema e stadi. Le nuove regole ...