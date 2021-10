Cortesie per gli ospiti: Serenella e Manuela vs Manuela e Ombretta (Di venerdì 8 ottobre 2021) Giovedì 7 ottobre 2021 è andata in onda la ventinovesima puntata della quindicesima stagione di Cortesie per gli ospiti, il programma tv in onda su Real Time con una giuria formata da Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e Diego Thomas. Serenella e Manuela vs Manuela e Ombretta La puntata vede protagoniste le due coppie formate da Serenella e Manuela contro Manuela e Ombretta, per una sfida improntata all’amicizia . Ma chi ha avuto la meglio? Alla fine hanno vinto Manuela e Ombretta con il punteggio di 23-18. Cortesie per gli ospiti – Streaming Qui trovate l’indice ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 8 ottobre 2021) Giovedì 7 ottobre 2021 è andata in onda la ventinovesima puntata della quindicesima stagione diper gli, il programma tv in onda su Real Time con una giuria formata da Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e Diego Thomas.vsLa puntata vede protagoniste le due coppie formate dacontro, per una sfida improntata all’amicizia . Ma chi ha avuto la meglio? Alla fine hanno vintocon il punteggio di 23-18.per gli– Streaming Qui trovate l’indice ...

