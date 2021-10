Ultime Notizie Roma del 07-10-2021 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 7 ottobre 2021)dailynews radiogiornale ben ritrovate raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale arriva in consiglio dei ministri decreto sull’allargamento delle capienze per teatri cinema discoteche su quest’ultimo punto dopo il via libera del comitato tecnico-scientifico una capienza massima del 35% non c’è però anche accordo tra le forze di maggioranza con Matteo Salvini che parla di presa in giro le associazioni di categoria e pronte a scendere in piazza continua il braccio di ferro nella maggioranza all’indomani del Consiglio dei Ministri disertato dai ministri visti da un lato il premier draghi che in Casella lo strappo e precisa che il governo va avanti che L’azione dell’esecutivo non può sostituire il calendario elettorale dall’altro Matteo Salvini che invoca la cancellazione di qualsiasi ipotesi di riforma del catasto e di fatto sulla casa della delega fiscale ...