Ue, Sassoli “Serve un approccio inclusivo per attuare il Green Deal” (Di giovedì 7 ottobre 2021) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli ha aperto oggi la Cerimonia del Patto dei Sindaci dell'UE per il clima e l'energia, che riunisce migliaia di governi locali impegnati nell'attuazione degli obiettivi climatici ed energetici dell'UE.“Permettetemi innanzi tutto di congratularmi per il successo del Patto: le città firmatarie sono più di 10.000 e rappresentano oltre 325 milioni di abitanti di 53 paesi – ha spiegato il presidente Sassoli rivolgendosi al Patto -. Sono cifre impressionanti. Come sapete, condividiamo obiettivi simili: accelerare la decarbonizzazione dei territori, rafforzare la capacità di adattamento agli impatti inevitabili dei cambiamenti climatici e consentire ai cittadini di accedere a un'energia sicura, sostenibile e a prezzi abbordabili”.“La povertà energetica è un problema per tutti gli ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 ottobre 2021) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Il presidente del Parlamento europeo, Davidha aperto oggi la Cerimonia del Patto dei Sindaci dell'UE per il clima e l'energia, che riunisce migliaia di governi locali impegnati nell'attuazione degli obiettivi climatici ed energetici dell'UE.“Permettetemi innanzi tutto di congratularmi per il successo del Patto: le città firmatarie sono più di 10.000 e rappresentano oltre 325 milioni di abitanti di 53 paesi – ha spiegato il presidenterivolgendosi al Patto -. Sono cifre impressionanti. Come sapete, condividiamo obiettivi simili: accelerare la decarbonizzazione dei territori, rafforzare la capacità di adattamento agli impatti inevitabili dei cambiamenti climatici e consentire ai cittadini di accedere a un'energia sicura, sostenibile e a prezzi abbordabili”.“La povertà energetica è un problema per tutti gli ...

