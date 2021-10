Pattinaggio artistico a rotelle, Mondiali 2021: Qualizza argento nella Solo Dance. L’oro alla Spagna (Di giovedì 7 ottobre 2021) Arrivano due medaglie, tutt’altro che scontate, nella specialità della Solo Dance Senior, uno dei piatti forti dell’intero Campionato Mondiale 2021 di Pattinaggio artistico a rotelle, rassegna in scena fino a sabato 9 ottobre alla Secretaria Nacional De Deportes di Asunciòn, in Paraguay. Gli azzurri Mattia Qualizza e Asya Sofia Testoni hanno infatti ottenuto rispettivamente l’argento e il bronzo, destreggiandosi in modo magistrale in una gara ostica e di altissimo livello. Il pattinatore, già al posto d’onore dopo la style, ha firmato una free Dance notevole, riuscendo a raccogliere tutti livelli 4 negli elementi a chiamata ottenendo un ottimo QOE, in particolare nelle due sequenze di passi e nei ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 ottobre 2021) Arrivano due medaglie, tutt’altro che scontate,specialità dellaSenior, uno dei piatti forti dell’intero Campionato Mondialedi, rassegna in scena fino a sabato 9 ottobreSecretaria Nacional De Deportes di Asunciòn, in Paraguay. Gli azzurri Mattiae Asya Sofia Testoni hanno infatti ottenuto rispettivamente l’e il bronzo, destreggiandosi in modo magistrale in una gara ostica e di altissimo livello. Il pattinatore, già al posto d’onore dopo la style, ha firmato una freenotevole, riuscendo a raccogliere tutti livelli 4 negli elementi a chiamata ottenendo un ottimo QOE, in particolare nelle due sequenze di passi e nei ...

