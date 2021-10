Lapo Elkann ha detto sì: le nozze in Portogallo con Joana Lemos (Di giovedì 7 ottobre 2021) Lapo Elkann e Joana Lemos hanno pronunciato il fatidico sì. A rivelare in esclusiva la notizia del matrimonio è il portale Whoopsee.it: le nozze si sono svolte il 7 ottobre, proprio nello stesso giorno in cui Lapo festeggia i suoi 44 anni. La cerimonia è stata celebrata in Portogallo, paese natale di Joana, dove due anni fa è iniziata la loro storia d’amore. Lapo Elkann e Joana Lemos, i dettagli delle nozze Il sì è stato pronunciato durante una cerimonia riservatissima, alla presenza dei soli familiari e degli amici più stretti, in Portogallo, che oltre a essere la terra natia di Joana, è anche il luogo dove affonda le radici la loro ... Leggi su dilei (Di giovedì 7 ottobre 2021)hanno pronunciato il fatidico sì. A rivelare in esclusiva la notizia del matrimonio è il portale Whoopsee.it: lesi sono svolte il 7 ottobre, proprio nello stesso giorno in cuifesteggia i suoi 44 anni. La cerimonia è stata celebrata in, paese natale di, dove due anni fa è iniziata la loro storia d’amore., i dettagli delleIl sì è stato pronunciato durante una cerimonia riservatissima, alla presenza dei soli familiari e degli amici più stretti, in, che oltre a essere la terra natia di, è anche il luogo dove affonda le radici la loro ...

Advertising

Corriere : Lapo Elkann si è sposato: le nozze nel giorno del suo compleanno - repubblica : Lapo Elkann si è sposato: nozze in Portogallo con Joana Lemos - valerio_berruti : Lapo Elkann si è sposato: nozze in Portogallo con Joana Lemos - zazoomblog : Lapo Elkann ha sposato Joana Lemos in Portogallo - #Elkann #sposato #Joana #Lemos - Piergiulio58 : Lapo Elkann si è sposato: nozze in Portogallo con Joana Lemos - la Repubblica ?????????? -