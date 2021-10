Ivass | nel 2020 raccolta premi da R C sanitaria pari a 604 milioni di euro +4%

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 7 ottobre 2021) (Teleborsa) – Nellaper i rischi da R.C.è stata di 604di, in aumento del 4% rispetto all’anno precedente. Il dato è emerso dal Bollettino statistico dell’– l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni – sui rischi da responsabilità civilein Italia. Lo studio ha sottolineato come l’impatto dei sinistri attribuiti al Covid-19 sui risarcimenti e sulle riserve sia stato “molto modesto”, mentre la gran parte delle imprese che colloca coperture per le strutture sanitarie segnala di avere in programma ulteriori clausole di esclusione o aggravanti per i rischi pandemici nei nuovi contratti. L’80% dellaè concentrata nei primi 5 operatori del mercato (66% da parte di ...