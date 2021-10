I look più glamour di Benedetta Porcaroli (Di giovedì 7 ottobre 2021) Tra le giovani promesse del cinema italiano c’è lei, Benedetta Porcaroli, attrice romana arrivata poco tempo fa alla Mostra del cinema di Venezia per presentare La scuola cattolica. Il film è in arrivo nelle sale italiane a partire dal 7 ottobre 2021, ma è già protagonista di una forte polemica per via della censura applicata ai minori di 18 anni. La Porcaroli nel film recita al fianco di Riccardo Scamarcio, attore con il quale pare sia sbocciato del tenero. L’esordio di Benedetta Porcaroli si collega alla serie TV di Rai 1 Tutto può succedere dove ha interpretato Federica Ferraro. L’attrice ha recitato in film come Perfetti sconosciuti, Sconnessi, Quanto basta, Una vita spericolata, Tutte le mie notti e 18 regali. Tuttavia ha ottenuto incredibile successo come co-protagonista di Baby, serie TV di ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 7 ottobre 2021) Tra le giovani promesse del cinema italiano c’è lei,, attrice romana arrivata poco tempo fa alla Mostra del cinema di Venezia per presentare La scuola cattolica. Il film è in arrivo nelle sale italiane a partire dal 7 ottobre 2021, ma è già protagonista di una forte polemica per via della censura applicata ai minori di 18 anni. Lanel film recita al fianco di Riccardo Scamarcio, attore con il quale pare sia sbocciato del tenero. L’esordio disi collega alla serie TV di Rai 1 Tutto può succedere dove ha interpretato Federica Ferraro. L’attrice ha recitato in film come Perfetti sconosciuti, Sconnessi, Quanto basta, Una vita spericolata, Tutte le mie notti e 18 regali. Tuttavia ha ottenuto incredibile successo come co-protagonista di Baby, serie TV di ...

