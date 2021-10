Homeschooling | in Alto Adige è boom | 600 studenti studiano a casa

(Di giovedì 7 ottobre 2021) L'registra un vero e propriodell'. Sono ormai quasi 600 i bambini e ragazzi, soprattutto di famiglie no mask, che non vanno a scuola. L'articolo .

Scelta diversa per il Corriere dell'Adige : "La regione salva le Province: Roma vuole 700 ... Dolomiten : Le lezioni in casa, l', spesso non funzionano. La Provincia pronta a ...... con 118 casi, l'area dove si concentra il numero piùdi famiglie che hanno deciso di non ... nel confermare che le famiglie sono libere di scegliere la "" per i loro figli, ribadisce ...L'Alto Adige registra un vero e proprio boom dell'homeschooling. Sono ormai quasi 600 i bambini e ragazzi, soprattutto di famiglie no mask, che ...Focus sulla regione, opinioni a confronto: l’effetto Covid sul versante didattico e su quello della socialità. L’educazione parentale piace di più al Nord.