Gualtieri e Michetti a caccia dei voti degli elettori di Raggi e Calenda

AGI - È partita la caccia agli oltre 400 mila voti ottenuti al primo turno da Carlo Calenda e Virginia Raggi, arrivati terzo e quarta alle comunali a Roma. Chi tra Enrico Michetti e Roberto Gualtieri riuscirà ad assicurarsene la maggior parte avrà buone possibilità di vincere. Visto che lo scarto tra il 'tribuno' del centrodestra e l'ex ministro dell'Economia per il centrosinistra non è ampio: 35 mila voti. Così è iniziato un coro di dichiarazioni, appelli, ambasciate e contatti telefonici per cercare di orientare quel pacchetto di voti rimasti senza un candidato. Senza, però, stringere nuove alleanze. Calenda ribadisce: "Quello che voto io è irrilevante, non chiedo né un accordo né un apparentamento né un posto che sia uno".

