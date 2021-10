Discoteche, via libera alla riapertura. Il governo allenta le maglie ma restano troppi paletti (Di giovedì 7 ottobre 2021) riapertura delle Discoteche e delle sale da ballo, dove si entrerà muniti di Green pass e mascherine. Ma, in base a quanto previsto, «in zona bianca le attività che abbiano luogo in sale da ballo. Discoteche e locali assimilati, sono consentite nel rispetto di protocolli e linee guida». E dunque: «La capienza non può comunque essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all’aperto. E al 50 per cento al chiuso». Invece: capienza al 100% degli spazi culturali, compresi cinema e teatri, in zona bianca. Mentre scendono al 50% in zona gialla. E ancora: «In zona bianca, l’accesso agli eventi e alle competizioni sportive consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19». Con una capienza consentita che non può essere superiore al 75 per cento di quella massima ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 7 ottobre 2021)dellee delle sale da ballo, dove si entrerà muniti di Green pass e mascherine. Ma, in base a quanto previsto, «in zona bianca le attività che abbiano luogo in sale da ballo.e locali assimilati, sono consentite nel rispetto di protocolli e linee guida». E dunque: «La capienza non può comunque essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all’aperto. E al 50 per cento al chiuso». Invece: capienza al 100% degli spazi culturali, compresi cinema e teatri, in zona bianca. Mentre scendono al 50% in zona gi. E ancora: «In zona bianca, l’accesso agli eventi e alle competizioni sportive consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19». Con una capienza consentita che non può essere superiore al 75 per cento di quella massima ...

