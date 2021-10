Covid-19 Italia, 7 ottobre: aumentanoi i morti (41), calano i positivi “.938), tasso allo 0,99% (Di giovedì 7 ottobre 2021) Sono 403 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 12 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 24 (stesso numero di ieri). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.824, rispetto a ieri 48 in meno L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 7 ottobre 2021) Sono 403 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per ilin, 12 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 24 (stesso numero di ieri). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.824, rispetto a ieri 48 in meno L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Agenzia_Italia : Continua la frenata della vaccinazioni nonostante il green pass - MediasetTgcom24 : Covid, in Italia 2.938 nuovi casi su 297.356 tamponi e altri 41 decessi #covid - chetempochefa : Per la prima puntata di #CTCF avremo un’importante intervista col Generale Francesco Paolo #Figliuolo, il Commissar… - mazzanti_giu : Dati epidemici italiani in miglioramento - ezio14199935 : RT @jacoposimonetta: Appena avuto la conferma da una amica che vive a Monaco, che in Germania il test rapido per Covid costa 80 centesimi.… -