Varriale non andrà in onda sulla Rai finché non sarà chiarita l'indagine per stalking (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Enrico Varriale non andrà in video sulla Rai in occasione delle finali di Nations League del 10 ottobre. L'azienda, la direzione di RaiSport e lo stesso giornalista - si apprende da fonti di viale ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Enricononin videoRai in occasione delle finali di Nations League del 10 ottobre. L'azienda, la direzione di RaiSport e lo stesso giornalista - si apprende da fonti di viale ...

Advertising

fanpage : Enrico Varriale è stato sospeso dai vertici Rai #6ottobre - LaStampa : La Rai sospende Varriale dal video fino a quando le accuse di stalking non saranno chiarite - fanpage : Enrico Varriale sospeso dalla Rai, non andrà in onda per le finali di #NationsLeague - lccatt : RT @Corriere: Rai, Varriale sospeso: non andrà più in onda fino a quando le accuse di stalking non ... - TaninoLugara : RT @mirkonicolino: (#Adnkronos) Enrico #Varriale sospeso dalla #Rai: non andrà in video fino al chiarimento dell’indagine per #stalking e #… -